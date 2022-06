Bce, ipotesi Euro digitale per i pagamenti elettronici

“Stiamo progettando unche renda la moneta della Banca centrale utilizzabile per i pagamenti digitali, offrendo agli europei unodigitale che possano utilizzare in tutta l’area dell’euro per i loroe sostenendo gli obiettivi sociali dell’Europa. Avere denaro digitale emesso dalla banca centrale e disponibile per tutti fornirebbe un’ancora di stabilità per il mercato dei pagamenti, preservando ladi denaro pubblico e privato che ha funzionato bene finora”. Lo rivela, membro del Comitato esecutivo della Bce , intervenendo in audizione alla commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo.