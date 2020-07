Bce: Lagarde, ‘banconote euro ci ricordano quello che abbiamo realizzato insieme’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Lo scorso novembre ho fornito la mia firma per la stampa delle banconote in euro. E’ stato bello vedere il prodotto finito questa settimana. Le banconote in euro sono un simbolo di integrazione europea. Servono come promemoria quotidiano per ricordarci quello che abbiamo realizzato insieme”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde in un tweet diffuso oggi.