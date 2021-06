Bce: Lagarde, ‘benefici da tassi negativi, rialzo sarebbe prematuro’**

Roma, 21 giu. -(Adnkronos) – – “I tassi negativi sono spesso criticati per i loro possibili effetti collaterali ma alla Bce “abbiamo le prove che il taglio dei tassi ha fornito uno stimolo addizionale: in generale la nostra esperienza mostra che i benefici di questa misura superano i costi”. Lo sottolinea la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo, aggiungendo che “una stretta sui tassi sarebbe prematura e comporterebbe rischi sia per la ripresa che per le prospettive di inflazione”.