Bce, Lagarde: dal 2025 solo collaterali certificati su sostenibilità

Roma, 28 nov. (askanews) – Quando la nuova direttiva europea sui requisiti di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive) sarà pienamente in vigore, dal 2025, Bce e Eurosistema delle banche centrali “accetteranno come collaterali solo strumenti che rispettano le direttive” per erogare finanziamenti alle banche. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde con un videointervento alla conferenza dello European Financial Reporting Advisory Group (Efrag).

In pratica, da quel momento tutte le banche che operano nell’area euro saranno costrette, per poter accedere ai fondi della Bce, con cui poi alimentano il credito all’economia reale, a fornire come garanzie titoli che risultino allineati ai criteri di sostenibilità stabiliti dalla Ue e certificati dai requisiti di rendicontazione finanziaria.

“Il lavoro non è ancora finito”, ha aggiunto Lagarde, che da quando ha rilevato la guida della Bce ha impartito una forte spinta verso ecologia e altri elementi di questo genere alla policy dell’istituzione.

“La sostenibilità non è soltanto una complementarietà ma è un elemento fondamentale nella creazione di valore sul lungo termine – ha sostenuto – e la gestione del rischio dovrebbe essere al centro delle decisioni delle imprese”.