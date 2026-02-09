Bce, Lagarde: euro sibolo di quello che l’Europa riesce a realizzare

Roma, 9 feb. (askanews) – “L’impegno della Bce è chiaro: restiamo focalizzati sulla stabilità dei prezzi e sul sostegno a una Europa più forte. L’euro è un’ancora di stabilità e un simbolo poderoso di quello che l’Europa può compiere quando lavoriamo assieme”. Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde nel testo del suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo.

“Mentre entravamo nel 2026 davamo anche orgogliosamente il benvenuto alla Bulgaria quale 21º membro della famiglia dell’euro. L’adesione all’area euro è quasi raddoppiata dal 1999 e questa crescita – ha proseguito – testimonia l’attrattività della valuta unica e dei persistenti benefici dell’integrazione europea”.

“Una valuta solida è alla basi di istituzioni forti. Una Bce indipendente e che renda conto ai cittadini europei, tramite il Parlamento europeo, è centrale per questa architettura istituzionale”, ha detto ancora Lagarde.

“I nostri scambi preservano il collegamento tra la Bce, i rappresentanti eletti e i cittadini. Manteniamo il dialogo e perseguiamo, ognuno nell’ambito dei suoi compiti, una Europa più forte e più resiliente”.