Bce, Lagarde: pronti a cambio linea a qualunque riunione, se appropriato

Roma, 25 mar. (askanews) – Alla Bce “siamo preparati, se appropriato, ad effettuare cambiamenti alla nostra linea a qualunque riunione” del direttorio. Ci sono diversi scenari possibili sulle ricadute per l’eurozona dai rincari dell’energia innescati dalla guerra in Iran e “non agiremo prima di avere informazioni sufficienti sulla portata e la persistenza dello shock. Ma non ci lasceremo paralizzare dall’esitazione: il nostro impegno a garantire il 2% di inflazione sul medio termine è assoluto”. Sono i messaggi chiave lanciati dalla presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento alla conferenza annuale a Francoforte tra gli osservatori dell’istituzione (The Ecb and its Watchers), organizzata dall’Università Goethe.