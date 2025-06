Bce, Lagarde ripete segnale di pausa tagli tassi: “Buona posizione”

Roma, 23 giu. (askanews) – Alla Bce con l’ultimo taglio dei tassi “rieniamo che siamo in una buona posizione per navigare le attuali circostanze di incertezza”. Lo ha ribadito la presidente della Christine Lagarde, nel testo della introduttivo della sua audizione al Parlamento europeo, ripetendo una formula che già in precedenza mercati avevano ampiamente interpretato come un segnale di pausa nella manovra di taglie ai tassi di interesse.

“Specialmente nelle circostanze attuali di eccezionale incertezza, seguiremo un approccio basato sui dati in cui le decisioni vengono prese volta per volta – ha riaffermato – per determinare la linea monetaria appropriata. Le nostre decisioni saranno basate sulle prospettive di inflazione e non ci vincoliamo a un particolare percorso dei tassi”.