Bce, Lagarde: “Siamo in una buona posizione per aspettare e vedere”

Roma, 24 lug. (askanews) – Alla Bce “siamo in una buona posizione ora per aspettare e guardare” come i rischi sulle prospettive di inflazione e crescita “si svilupperano nei prossimi pochi mesi. Avremo nuove previsioni economiche a settembre e, più avanti, rivaluteremo a ogni incontro monetario (il quadro) e continueremo a farlo a settembre, a ottobre, a dicembre e avanti. E’ sulla base su questo lavoro che il Consiglio direttivo deciderà quale sia la linea monetaria appropriata”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo.

Lagarde rispondeva ad una domanda sulle ipotesi di mercato di un altro taglio prima di fine anno ai tassi di interesse. L’insistenza con cui ha ripetuto il concetto di essere “in una buona posizione per attendere” sembra segnalare nuovamente, come accaduto a giugno, l’orientamento a non modificare i tassi al prossimo Consiglio, calendarizzato l’11 settembre. Ma l’istituzione, nel comunicato di oggi, ribadisce che sulle mosse future il direttorio non si vincola ad alcun percorso predeterminato dei tassi.

“Non vi posso dire più di questo. I mercati fanno quello che devono fare e noi facciamo quello che dobbiamo fare”. Alcuni vorrebbero indicazioni più esplicite “lo capisco. Ma no, non è possibile nelle circostanze attuali – ha affermato Lagarde – Come ho detto, siamo ben posizionati per aspettare e vedere”.