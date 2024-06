Bce, Lane: altri tagli tassi se vediamo progressi su inflazione

Roma, 11 giu. (askanews) – “Penso che si verificheranno altri tagli” dei tassi di interesse alla Bce “se vediamo progressi, allora continueremo a ridurre il livello di restrizione monetaria, e alla fine normalizzeremo i tassi. Ma se non vedremo progressi saremo più lenti”. Lo ha affermato il capo economista della Bce, Philip Lane durante una intervista alla Conferenza della federazione irlandese su banche e pagamenti.

“Questo è il motivo per cui diciamo che dipendiamo dai dati. Ed è il motivo per cui ne dipenderà la velocità per il ritorno alla neutralità”, ha aggiunto. (fonte immagine: streaming BPFI).