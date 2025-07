Bce, lieve stretta banche su prestiti a imprese, domanda debole

Roma, 22 lug. (askanews) – Nelle ultime settimane mediamente le banche dell’area euro hanno lasciato quasi invariati i criteri per l’erogazione di prestiti alle imprese, mentre hanno effettuato alcuni inasprimenti sulle famiglie, in particolare sul credito al consumo e meno per i mutui, per cui la domanda resta forte. La richiesta di prestiti delle imprese invece continua a risultare debole, secondo l’ultima rilevazione (Bank lending survey) effettuata dalla Banca centrale europea.

Il sondaggio avviene ogni tre mesi, in quest’ultimo caso si è svolto tra il 13 giugno e il 1 luglio coinvolgendo un totale di 155 tra banche e istituti di credito operanti nell’area valutaria.

Viene chiesto alle banche se abbiano inasprito o allentato i criteri per la concessione di prestiti, le loro valutazioni sulla dinamica di domanda e le loro previsioni per i mesi futuri.

La quota di banche che ha riportato inasprimenti sul credito alle imprese si è limitata al 5%, per i mutui al 2% mentre per il credito al consumo alle famiglie 11% di banche hanno riferito di strette.

A rendere prudenti le banche sulle concessioni è sempre la percezione di rischi collegata alle prospettive generali dell’economia. Secondo la Bce, per il terzo trimestre le banche si attendono una dinamica complessivamente invariata per le imprese, un lieve allentamento sui mutui alle famiglie e un ulteriore inasprimento sul credito al consumo.