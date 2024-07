Bce, Nagel al Tagesspiegel: Non tagliamo i tassi d’interesse con il pilota automatico

“Non tagliamo i tassi d’interesse con il pilota automatico”. Lo ha detto il presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce), Joachim Nagel, in un’intervista con il quotidiano tedesco Tagesspiegel. Per Nagel non c’è un meccanismo automatico per ulteriori tagli dei tassi di interesse dopo il taglio deciso nell’ultima riunione della Bce a giugno. “Di conseguenza, decideremo in base ai dati. E questo significa che rivedremo la nostra rotta a ogni riunione”, ha sottolineato il presidente della Bundesbank, aggiungendo che “restiamo prudenti”. Prima di giugno, la Bce aveva aumentato i tassi di interesse per dieci volte per combattere l’inflazione. “I dieci aumenti dei tassi di interesse tra luglio 2022 e settembre 2023 erano corretti”, ha affermato ancora Nagel, che vede segnali positivi riguardo all’obiettivo della Bce di riportare l’inflazione al 2%. “L’inflazione sta scendendo e ci aspettiamo che raggiunga il nostro obiettivo del due per cento al più tardi entro la fine del 2025”, ha spiegato il presidente della Bundesbank. Allo stesso tempo, Nagel ha sottolineato che il tasso di inflazione di fondo, che tiene conto delle forti oscillazioni dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari, è ancora “relativamente alto” al 2,9%