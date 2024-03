Bce, Panetta: con rapido calo inflazione possibile taglio tassi

Roma, 25 mar. (askanews) – L’obiettivo ultimo della Banca centrale europea “non può che essere riconquistare la stabilità dei prezzi senza inutili danni per l’economia reale”. E “come ho osservato in un intervento lo scorso febbraio, nell’area dell’euro l’inflazione è in rapido calo e prosegue il suo avvicinamento all’obiettivo del 2 per cento, rendendo possibile un taglio dei tassi”. Lo ha affermato Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia nel suo intervento al convegno “L’insegnamento di Luigi Einaudi a 150 anni dalla nascita”, che si è svolto questa mattina nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma.

Come tutti i governatori di Banche centrali nazionali dell’area euro, Panetta siede nel Consiglio direttivo della Bce. E riguardo al possibile taglio dei tassi “va in questa direzione il consenso che sta emergendo, soprattutto nelle settimane più recenti – ha detto – nell’ambito del Consiglio”.

E nell’ambito degli elementi che si guardano per la prospettiva di avventurarsi su tagli dei tassi, sempre oggi è intervenuto il capo economista della Bce, Philip Lane: ha ribadito che l’istituzione monetaria sta monitorando i salari nell’area euro affinché, pur nel quadro del necessario recupero della passata elevata inflazione, la dinamica punti a un graduale ritorno alla normalità, e non vada invece a creare ulteriori pressioni sui prezzi.

“I lavoratori non sono stati l’origine dell’alta inflazione – ha detto Lane in una intervista trasmessa con un podcast della stessa Bce -. È auspicabile e inevitabile che abbiamo diversi anni di crescita dei salari al di sopra dei livelli di normalità. Quello che dobbiamo assicurare è che tornino alla normalità e stiamo guardando a questo. Siamo fiduciosi che stiano in carreggiata” ma servono conferme.

In varie precedenti occasioni, diversi esponenti della Bce, tra cui la presidente Christine Lagarde hanno affermato che per questo aspetto sono molto attesi i dati che saranno disponibili a giugno. Un segnale ampiamente interpretato come una apertura a un possibile primo taglio dei tassi in quel mese, o alla riunione subito successiva del Consiglio direttivo.

Le prossime riunioni operative di politica monetaria del Consiglio Bce si svolgeranno l’11 aprile, il 6 giugno e il 18 luglio. In occasione dell’incontro giugno la Bce aggiornerà anche le sue previsioni su economia e inflazione, elemento che spesso viene atteso quando intendano impartire svolte alla rotta monetaria. (immagine da sito internet Bankitalia).