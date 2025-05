Bce, rate mutui continueranno a salire nonostante tagli ai tassi

Roma, 28 mag. (askanews) – Nonostante i tagli dei tassi di riferimento operati dalla Banca centrale europea, la rata media dei mutui continuerà ad aumentare. Lo prevede una analisi pubblicata sul blog della stessa Bce, spiegando che questa dinamica deriva dall’effetto ritardato del ciclo rialzista sui tassi di interesse.

E a sua volte, questo inasprimento in ritardo delle rate sui mutui continuerà a pesare sui consumi delle famiglie, con un freno “che potrebbe perdurare almeno fino al 2030”, sostiene lo studio (Monetary policy transmission: from mortgage rates to consumption).

Le famiglie possono rispondere agli aumenti delle rate dei mutui riducendo i loro consumi, oppure riducendo i risparmi. Tendenzialmente agiscono su entrambi i canali. L’analisi rileva che l’indagine presso i consumatori della stessa Bce ha mostrato che negli ultimi 12 mesi quasi un detentore di mutuo su 2, il 46%, ha ridotto le spese correnti in risposta o in previsione di maggiori pagamenti sulle rate dei mutui.

E una percentuale analoga, il 48%, prevede di continuare a limitare i consumi sul prossimo anno, anche se la quota può variare a seconda della tipologia di mutuo. (fonte immagine: ECB).