Bce, salgono inflazione percepita (3,2%) e quella attesa a lungo termine

Roma, 30 gen. (askanews) – Dopo una lunga fase di stabilità, a dicembre l’inflazione percepita dai consumatori nell’area euro Ha registrato un leggero rialzo, portandosi al 3,2% sull’insieme dei passati 12 mesi, rispetto al 3,1% dei mesi precedenti.

Secondo l’ultima rilevazione effettuata dalla Bce, sono invece rimaste invariate le aspettative mediane per l’inflazione futura, al 2,8% sui prossimi 12 mesi, ma sono salite al 2,6% (dal 2,5%) quelle da qui a 3 anni e al 2,4%, dal precedente 2,2%, quelle sull’orizzonte dei prossimi cinque anni.