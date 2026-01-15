Bce: spread calati per rivalutazione positiva su Italia e Spagna

Roma, 15 gen. (askanews) – Tra la fine delle dell’estate l’inizio dell’inverno i differenziali dei tassi (spread) si sono ridotti tra i titoli di Stato dei paesi dell’area euro, portandosi ai minimi storici a riflesso anche di “una rivalutazione favorevole da parte dei mercati delle prospettive di bilancio di alcuni paesi, come come Spagna e Italia”. Lo scrive la Banca centrale europea nell’ultimo Bollettino economico.

L’analisi sull’andamento dei mercati finanziari riguarda il periodo intercorso tra l’11 settembre e il 17 dicembre. “Al termine del periodo in esame i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine erano più elevati, mentre i differenziali rispetto ai tassi privi di rischio si erano ridotti. I differenziali di rendimento dei titoli di Stato rispetto ai tassi a breve termine privi di rischio (Ois o overnight index swap) si sono ridotti, riflettendo una forte propensione al rischio tra le diverse classi di attività e una rivalutazione favorevole da parte dei mercati delle prospettive di bilancio di alcuni paesi, come Spagna e Italia”, afferma la Bce.

Inoltre, con l’attenuarsi dell’incertezza politica in Francia, i rendimenti dei relativi titoli di Stato hanno mostrato risultati analoghi a quelli di altri paesi dell’area dell’euro. Nel contempo, il declassamento del merito di credito sovrano francese ha provocato “soltanto una reazione di breve durata sui mercati finanziari. La dispersione fra paesi dei differenziali di rendimento dei titoli sovrani rispetto ai tassi privi di rischio è diminuita durante tutto il periodo in esame, raggiungendo livelli storicamente bassi”, aggiunge l’istituzione.