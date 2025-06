Bce, Visconti (Ficei): Con le monete digitali c’è il rischio di maggiori costi per Pmi

“Le stablecoin sembrano il futuro: monete digitali stabili, veloci, senza banche di intermediazione. Nel 2024, nel mondo, hanno gestito quasi 3 trilioni di dollari in pagamenti tra Paesi diversi. Un’innovazione? Sicuramente. Ma anche una possibile trappola per l’industria italiana ed europea, se non affrontata con attenzione”. A dirlo è Antonio Visconti, presidente Ficei (la federazione dei consorzi industriali italiani) e numero uno dell’Asi di Salerno, commentando i risultati dell’ultimo dossier della Bce.

“Molte aziende, soprattutto piccole e medie imprese, lavorano con clienti e fornitori stranieri. Se questi iniziano a chiedere pagamenti in stablecoin, le nostre imprese dovranno adeguarsi in fretta: cambiare software, formare personale, accettare rischi legati alla sicurezza e alla regolamentazione. Secondo alcune proiezioni del nostro centro studi, se anche solo il 10% dei pagamenti industriali italiani passasse alle stablecoin, le imprese rischierebbero di spendere tra il 2% e il 3% in più del proprio fatturato ogni anno», spiega Visconti. “E non è tutto. Poiché non c’è sempre chiarezza su chi controlla davvero queste valute, molte aziende potrebbero essere costrette a mettere da parte soldi extra per sicurezza. In pratica, potrebbero “parcheggiare” fino al 5% dei propri guadagni, senza poterli investire. Su un settore da 100 miliardi di euro, significa 5 miliardi fermi. Il futuro corre veloce, ma se l’Europa non crea presto regole certe, rischiamo che a pagarne il prezzo sia il cuore produttivo del Paese”.