Bcp accelera sull’innovazione, partnership strategica con Nexi nel business del merchant acquiring

Banca di Credito Popolare rafforza il proprio percorso di innovazione siglando una partnership strategica di lungo periodo con Nexi, PayTech italiana leader in Europa, nel business del merchant acquiring.

L’operazione, conclusa a fine dicembre 2025 dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, riguarda il conferimento a Nexi Payments del ramo d’azienda di merchant acquiring di Bcp. Il perimetro comprende circa 4.700 terminali POS attivi presso 3.400 esercenti.

Grazie all’accordo, Bcp potrà collocare attraverso la propria rete distributiva i prodotti e le soluzioni di incasso di Nexi, con l’obiettivo di potenziare ed evolvere i servizi di accettazione dei pagamenti digitali, sia per i punti vendita fisici del territorio sia per i merchant online.

L’intesa si inserisce nel percorso di innovazione industriale della banca e consente di ampliare l’offerta di sistemi di incasso destinati alle imprese locali, mantenendo al contempo un modello di relazione fondato sulla prossimità, sul presidio diretto della clientela e sulla conoscenza del tessuto economico di riferimento.

Dal punto di vista di Nexi, l’operazione rappresenta un’ulteriore conferma del proprio ruolo di partner strategico per il sistema bancario italiano, cui la PayTech fornisce soluzioni tecnologiche e servizi di pagamento best in class a livello europeo, supportando le banche nei processi di digitalizzazione e innovazione.

“Con questa operazione Bcp compie una scelta strategica coerente con il proprio percorso di evoluzione industriale orientato anche all’innovazione tecnologica – ha dichiarato Mario Crosta, direttore generale di Banca di Credito Popolare -. La partnership con Nexi ci consente di offrire alla clientela prodotti e servizi di accettazione dei pagamenti costantemente allineati ai più elevati standard di mercato, valorizzando al contempo il nostro presidio commerciale e la relazione di lungo periodo con gli esercenti del territorio”.

Bcp è stata assistita da Chiomenti in qualità di advisor legale dell’operazione.