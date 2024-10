Bcp aderisce a “E’ Cultura”, da venerdì 11 a domenica 13 Palazzo Vallelonga aperto al pubblico

La Banca di Credito Popolare aderisce alla seconda edizione di “E’ Cultura!”, il progetto dell’Associazione Bancaria Italiana che si svolge, da venerdì 11 a domenica 13, in tutta Italia con iniziative culturali in presenza e sul web, apertura delle sedi e appuntamenti di educazione finanziaria, “confermando – si legge in una nota – il nostro sostegno alla cultura e il forte legame al territorio e alle nostre persone”.

Si parte venerdì 11 ottobre con il convegno La chiesa in sinodo, in cammino verso il giubileo, nel solco di San Vincenzo Romano, che darà il via alle celebrazioni della Notte Sacra per ricordare la canonizzazione di San Vincenzo Romano, proclamato Santo da Papa Francesco nel 2018. L’appuntamento è alle ore 17 nell’Auditorium di Palazzo Vallelonga ad ingresso libero.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sarà aperto al pubblico Palazzo Vallelonga. Dopo la visione di un video documentario sulla storia del palazzo, sarà possibile visitare la sede storica dell’Istituto accompagnati da giovani studenti dell’Istituto d’Arte di Torre del Greco in un percorso che si concluderà nella sala del Consiglio di Amministrazione per ammirare la collezione di dipinti di scuola pittorica napoletana.

Domenica 13, grazie alla collaborazione con l’Assocoral, avremo l’opportunità di ascoltare un abile artigiano del corallo che, con l’esposizione di vari pezzi e manufatti, racconterà le fasi di lavorazione del prezioso materiale, dallo stato grezzo al prodotto finito.

Infine o gli studenti dell’Istituto d’Arte sfileranno con le creazioni da loro disegnate e realizzate, per valorizzare l’artigianato artistico legato al corallo, che rappresenta la storia e l’identità del nostro territorio.