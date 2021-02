Bcp di Torre del Greco, approvati i risultati preliminari dell’esercizio 2020: tutti in crescita gli aggregati patrimoniali

Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Popolare, presieduto da Mauro Ascione, nella seduta del 10 febbraio 2021 ha approvato i risultati preliminari dell’esercizio 2020. “In un anno caratterizzato da un evento inatteso e drammatico i risultati 2020 dimostrano la resilienza della Bcp – si legge in una nota – primo Istituto della Regione, e confermano la costante crescita e il continuo rafforzamento della solidita’ patrimoniale”. Utile lordo pari a 8,6 milioni di euro (5,5 milioni di euro utile al netto delle imposte), RoE al 2,85 per cento e coefficiente di solidita’ patrimoniale Tcr Phased-insalito al 16,2 per cento. Aggregati patrimoniali risultano tutti in crescita: masse intermediate a 4,4 miliardi di euro (+10,3 per cento); raccolta diretta a 2,1 miliardi di euro (+11,9 per cento); raccolta indiretta al netto della componente istituzionale a 580,8 milioni di euro (+1,9 per cento); impieghi netti alla clientela a 1,6 miliardi (+17 per cento) beneficiando di 528 milioni di nuove erogazioni di prestiti a imprese e famiglie nel 2020 (+89 per cento). Principali indicatori tutti in miglioramento: Cet1 ratio, Tier 1 ratio e Tcr Phased-in al 16,20 per cento (14,02 per cento nel 2019); Cet1 ratio, Tier 1 ratio e Tcr FullyLoaded al 15,40 per cento (12,94 per cento nel 2019); CostIncome Ratio al 61 per cento (in linea con il 2019); Texas ratio al 67,7 per cento (98,06 per cento nel 2019); Npl ratio lordo al 12,3 per cento (dal 19,8 per cento 2019); Lcr e Nsfr rispettivamente al 207 per cento e al 128 per cento (198 per cento e 124 per cento nel 2019).