Bcp, fari puntati su nuovi modelli di tax compliance e gestione del rischio fiscale

Venerdì 22 novembre, alle ore 15.00, l’Auditorium di Palazzo Vallelonga ospita il convegno Nuovi Modelli di Tax Compliance e Gestione del Rischio Fiscale, organizzato dallo Studio associato Napoletano. L’incontro di studi rappresenta una stimolante opportunità per una riflessione rivolta ad un futuro caratterizzato dall’implementazione di Modelli di Tax Compliance efficacemente orientati al raggiungimento di un giusto equilibrio tra interessi imprenditoriali ed erariali.

Il convegno riunisce rappresentanti del mondo accademico e professionale per esaminare i vantaggi derivanti dall’adesione al regime ed i nuovi strumenti di interazione che lo stesso fornisce alle imprese ed ai professionisti.

La discussione convergerà sull’importanza dell’adesione spontanea del contribuente come strumento efficace per ridurre il contenzioso e l’evasione fiscale, nella piena consapevolezza che la fiducia tra cittadini e istituzioni rappresentano elementi fondamentali per garantire equità e legalità fiscale nel Paese.

Dopo gli indirizzi di saluto istituzionali, si alterneranno nella discussione, moderati da Bruno Miele, del Direttivo ANTI Sezione Campania, Giovanna Petrillo, Associato di Diritto Tributario del Dipartimento di Giurisprudenza – Università Luigi Vanvitelli, Paolo Tartaglia Polcini, Ordinario di Economia Aziendale del Dipartimento di Scienze Aziendali – Università degli Studi di Salerno, Mimmo Napoletano, Dottore di Ricerca in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea – Tesoriere dell’ ANTI Sezione Campania e Fabio Benincasa, Ricercatore di Diritto Tributario, Dipartimento di Giurisprudenza – Università Luigi Vanvitelli.

La partecipazione al convegno da diritto ai crediti formativi per gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all’ordine dei consulenti del lavoro ed all’ordine degli avvocati. Info: segreteria@ildirittotributario.it