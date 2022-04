Bcp, intesa con Net Insurance: si amplia la gamma dei servizi assicurativi offerti dall’istituto

Banca di Credito Popolare e Net Insurance hanno sottoscritto un accordo di distribuzione che prevede il collocamento di prodotti assicurativi nella bancassicurazione danni non-auto e vita protezione. “L’intesa raggiunta – si legge in una nota – rafforza ulteriormente la collaborazione tra i due istituti, già in essere da diversi anni nel mercato della Cessione del Quinto. La partnership prevede l’offerta di soluzioni assicurative Protection dedicate alla famiglia – con un prodotto pensato per i sottoscrittori di mutui erogati dalla Banca, una polizza a tutela dell’abitazione e un’assicurazione in caso di premorienza – e alla piccola e media impresa, con coperture a favore dei Key Man”.

“La Banca di Credito Popolare ha sottoscritto con interesse l’accordo di partnership con Net Insurance, uno dei principali operatori del settore assicurativo con soluzioni di protezione dedicate alla persona, alla famiglia e alla piccola e media impresa – dichiara il Direttore generale di Bcp, Felice Delle Femine -. Questa partnership andrà ad arricchire l’offerta di soluzioni assicurative a favore dei nostri clienti, a tutela del loro patrimonio, della loro salute e delle loro attività, contribuendo concretamente al raggiungimento degli obiettivi di protezione di una clientela sempre più attenta e con fabbisogni in continua evoluzione”.

“La nuova partnership si innesta con piena coerenza nel percorso sviluppo del mercato della bancassicurazione – commenta Andrea Battista, Amministratore delegato di Net Insurance -. La nostra è un’offerta assicurativa di qualità in termini di servizi forniti e di prodotti erogati, oggi sempre più personalizzati grazie al contributo dei nostri partner”.