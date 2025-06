Bcp, nuovi partner: rafforzamento patrimoniale di 17 mln e aumento di capitale di 9 mln. Emesso un Bond AT1 di 8 mln

Il Consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare ha deliberato l’accettazione delle offerte vincolanti ricevute da Athora Italia, Net Insurance, Banca Popolare del Cassinate e Banca Popolare di Lajatico. Le offerte accolte rappresentano il punto di arrivo di una procedura competitiva svoltasi nei mesi scorsi e che ha coinvolto diversi partner potenziali.

Il piano di rafforzamento patrimoniale, dal valore complessivo di 17 milioni di euro, si realizzerà su di una duplice linea, attraverso:

un aumento di capitale riservato per 9 milioni di euro, tramite l’emissione di azioni di finanziamento a pagamento ex articolo 150-quater del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

l’emissione di un Bond AT1 (Additional Tier 1) per un valore complessivo di 8 milioni di euro.

Le modalità di partecipazione degli Investitori sono regolate da accordi specifici con modalità differenziate, in linea con la loro offerta.

L’operazione si inserisce nel percorso avviato con il processo di pianificazione strategica su base “stand-alone” per il periodo 2024-2028 e inaugura nuove partnership industriali e commerciali di lungo periodo, con l’obiettivo di favorire ulteriormente la crescita prospettica della Bcp.

Il piano di rafforzamento verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci, che è chiamata ad approvare le modifiche statutarie necessarie e funzionali e l’aumento di capitale. L’Assemblea è prevista in prima convocazione in data 30 luglio 2025 e in seconda per il 31 luglio 2025.

La Bcp rafforza e amplia così la propria offerta nel settore della bancassicurazione, grazie ad Athora Italia, specializzata nel ramo vita, e a Net Insurance, controllata da Poste Vita e attiva nelle soluzioni di protezione per famiglie, retail e Pmi.

Parallelamente, la Bcp consolida il proprio posizionamento di banca cooperativa stringendo alleanze strategiche con operatori bancari attivi in nuovi territori come la Banca Popolare del Cassinate e la Banca Popolare di Lajatico.

L’operazione è soggetta alle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa.

Nell’ambito di tutto il processo, la banca è stata affiancata dal team Strategic Advisory & Corporate Finance di Prometeia in qualità di advisor finanziario, e da Chiomenti come advisor legale.

“In questi mesi ho sempre sostenuto con convinzione la solidità del progetto industriale di Bcp – ha affermato Mario Crosta, direttore generale della Bcp -. L’operazione annunciata oggi, insieme al rafforzamento patrimoniale che ne deriva, ne rappresenta una conferma concreta e sarà il motore per il raggiungimento degli obiettivi che la banca si è posta per il futuro. Con questo passo, diamo avvio e impulso ad alleanze strategiche di lungo periodo, con l’obiettivo di creare valore e rafforzare ulteriormente il ruolo di banca del territorio. Un impegno che si tradurrà in un’offerta commerciale ancora più ampia e competitiva, capace di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di famiglie e imprese”. “Le sinergie attivate confermano la validità del sistema di banche popolari. La nostra viene pienamente confermata e rilanciata, grazie all’ingresso di partner che ne condividono i valori. È un’operazione di sistema, che valorizza il principio della mutualità, con l’obiettivo di continuare a servire i territori e le comunità con ancora maggiore efficacia . ha dichiarato Mauro Ascione, presidente della Bcp -. Un sentito ringraziamento va ai Commissari l’Avv. Dino Abate e il Dott. Francesco Fioretto, per il prezioso, determinante e inesauribile contributo offerto in questa fase di affiancamento al CdA, al management della Banca per l’impegno profuso, nonché agli advisor Prometeia e Chiomenti per la competenza e la professionalità con cui hanno accompagnato l’intero processo.”