Bcp, quale struttura finanziaria per l’innovazione delle Pmi: domani il convegno a Palazzo Vallelonga

“La struttura finanziaria ottimale per l’innovazione e lo sviluppo delle PMI: un approccio strategico alla finanza ordinaria, agevolata e innovativa“: è il titolo del convegno, promosso nell’ambito delle iniziative per il Mese dell’Educazione Finanziaria, che si svolge domani 21 novembre alle ore 15 nell’ Auditorium di Palazzo Vallelonga a Torre del Greco, sede della Banca di Credito Popolare. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Aita (Associazione italiana rating advisory) e Sei Incubatore d’Imprese e accreditato dall’Ordine Dottore Commercialisti di Napoli, si legge in una nota, “sarà un momento di confronto tra Imprenditori, Advisor e Banca in materia di innovazione delle Pmi, di sinergia con Start-up innovative, di strumenti finanziari e agevolativi a supporto dello sviluppo.

Il convegno è gratuito ed aperto al pubblico. Ai fini dei crediti formativi per i professionisti, la prenotazione è obbligatoria sul sito web www.odcec.napoli.it/eventi/

Scarica il programma del convegno