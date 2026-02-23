Bcp-sindacati: welfare, premi per i dipendenti e flessibilità organizzativa al centro dell’intesa triennale

Bcp ha siglato con le organizzazioni sindacali il rinnovo del contratto integrativo aziendale (Cia), un’intesa che punta a rafforzare il legame tra crescita dell’istituto e qualità della vita dei dipendenti. L’accordo accompagna l’evoluzione della banca e mette al centro le persone come leva per uno sviluppo stabile e di lungo periodo, intervenendo su percorsi professionali, premi economici, welfare e flessibilità organizzativa.

Percorsi strutturati e premio di risultato

Il nuovo Cia introduce percorsi professionali più strutturati per il personale di rete e di direzione, con l’obiettivo di valorizzare competenze interne e favorire la crescita individuale.

Sul fronte economico è prevista l’erogazione di un premio di risultato legato agli esercizi 2026, 2027 e 2028, rafforzando il principio del merito e del contributo diretto delle persone alla performance aziendale.

Confermato anche il premio fedeltà: al raggiungimento del 25° anno di servizio è previsto un bonus una tantum pari al 150% della retribuzione mensile, insieme a un incremento della contribuzione a carico banca alla previdenza integrativa e del buono pasto.

Più tutele per famiglie e salute

Il contratto amplia il sistema di welfare aziendale con misure dedicate alla genitorialità e alla salute. Oltre all’aumento delle borse di studio per i figli dei dipendenti, sono previste fino a cinque giornate aggiuntive di congedo per i genitori che assistono figli con bisogni educativi speciali e otto ore di permesso per check-up medici.

Prevista inoltre una copertura sanitaria interamente a carico della banca per il dipendente e per il nucleo familiare fiscalmente a carico, con possibilità di estensione ai familiari non fiscalmente a carico.

Più flessibilità e banca del tempo

Sul piano organizzativo aumenta la flessibilità: per il personale di direzione le giornate di lavoro agile passano da otto a dieci al mese, mentre per il personale di rete resta la possibilità di attivare fino a otto giornate mensili di smart learning.

Viene inoltre istituita la banca del tempo, strumento di solidarietà per sostenere situazioni personali o familiari complesse, come gravi patologie, percorsi di cura, disabilità o condizioni di fragilità sociale. Ogni anno sarà alimentata da una dotazione aziendale di 1.000 ore, integrabile dalle donazioni dei dipendenti fino a un massimo complessivo di 2.000 ore.

“Per Bcp un sistema di moderne e fattive relazioni industriali rappresenta il modo attraverso cui prendersi cura delle persone garantendo benessere e sviluppo professionale. Il nuovo contratto integrativo aziendale è il risultato di un confronto aperto e costruttivo con le organizzazioni sindacali e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della banca”, ha dichiarato Mario Crosta, direttore generale di Bcp.