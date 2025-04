Bcp, via al piano di rafforzamento patrimoniale: ricevute offerte vincolanti per 22 mln

La Banca di Credito Popolare di Torre del Greco comunica che “nel quadro delle iniziative decise dal Consiglio di amministrazione, nel corso del 2024 ha avviato un processo di pianificazione strategica su base “stand-alone” per il periodo 2024-2028, inclusivo dell’approvazione del Piano Industriale 2024-2028, contenente le direttrici strategiche e organizzative da perseguire e di un Piano di rafforzamento patrimoniale, funzionale al reperimento delle risorse necessarie a realizzare le iniziative previste”. A tali interventi, prosegue la nota, “si affiancheranno iniziative di valorizzazione di asset non strategici e di razionalizzazione dei costi, in un’ottica di miglioramento dell’efficienza gestionale”.

Il finanziamento degli interventi, fa sapere l’Istituto, poggerà, tra l’altro, sull’acquisizione di nuove risorse patrimoniali da reperire tramite “un aumento di capitale per un importo massimo di 20 milioni di euro”; e la “patrimonializzazione degli utili previsti per gli esercizi 2024 e 2025 e delle plusvalenze rivenienti dalle operazioni di valorizzazione delle richiamate attività non strategiche”.

L’aumento di capitale si realizzerà “attraverso l’emissione di azioni di finanziamento a pagamento ex articolo 150-quater del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, coinvolgendo, quali soci finanziatori, partner industriali e commerciali che possano supportare attivamente la Bcp nel rilancio dell’attività commerciale, nel finanziamento della crescita del business e nel raggiungimento degli obiettivi strategici”.

Alla data del 31 marzo 2025, la Banca ha già ricevuto offerte vincolanti di partecipazione al rafforzamento patrimoniale per complessivi 22 mln, provenienti da intermediari bancari e assicurativi. “Le offerte – comunica l’istituto di credito – appaiono idonee a coprire complessivamente il fabbisogno patrimoniale da soddisfare mediante strumenti di capitale e hanno quindi consentito l’avvio dell’attività di negoziazione. La negoziazione, se a buon fine, porterà alla stipula di un accordo con gli investitori e alle modifiche statutarie necessarie. Seguirà la convocazione dell’assemblea straordinaria. L’operazione sarà soggetta alle approvazioni di legge e i diversi passaggi saranno oggetto di puntuali comunicazioni”.

Il comunicato integrale