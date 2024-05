Bd Educational all’Expodental Meeting di Rimini, Bianca Diffidenti: Un’esperienza entusiasmante

”Un’esperienza entusiasmante!”. E’ così che si è espressa la professoressa Bianca Diffidenti, medico estetico di fama internazionale a proposito della sua partecipazione con la Bd Educational srls di cui è direttore scientifico, alla manifestazione “Expodental Meeting” 2024 appena terminata. Tre giorni intensi che hanno visto super affollato lo stand della Bd Educational con migliaia di visitatori, medici dentisti ed odontoiatri, fortemente interessati a tutte le attività offerte dalla professoressa Diffidenti con la sua realtà aziendale, in primis la Formazione articolata in una vasta gamma di servizi divulgativi e innovativi per i contenuti e per le tecniche relativi al mondo della medicina estetica del volto, secondo quanto dettato dal Decreto Bollette che riconosce ai medici dentisti ed agli odontoiatri la possibilità di effettuare sul volto dei pazienti interventi di medicina estetica. “Nella fattispecie – ha proseguito la Diffidenti – per quel che riguarda i contenuti formativi, abbiamo proposto: workshop divulgativi per la maggiori tecniche con Medical Device e Energy Device; una intera giornata formativa, articolata tra una parte teorica ed una parte pratica in video sessione live oltre a Focus monotematici di alta formazione con percorsi specifici to hand”. Particolare interesse ha suscitato il workshop aziendale in cui è stato presentato il volume “Reologia Dei Filler” della Diffidenti, il primo manuale presente nell’editoria scientifica medica sulla reologia dei filler con preziose indicazioni sulla scelta e sul posizionamento nel tessuto, un testo multimediale con supporti scientifici e pratici su questo specifico comparto medico. Ed ancora, da segnalare tra le attività rilevanti della Bd Educational srls, svolte durante la Fiera di Rimini, la nascita dei Bd Point, ovvero uno spazio destinato alla medicina estetica eseguita con il metodo Bd da poter posizionare in uno studio dentistico e odontoiatrico oltre all’intervento didattico della professoressa Diffidenti inserito nel programma scientifico di Simeo (Corso Ecm) che l’ha vista relatrice con una lezione di circa 90 minuti dal titolo “Sospesi ad un filo”.

1 di 5