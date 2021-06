Bdb Global Company Awards, un premio per sostenere la vocazione internazionale delle imprese

Bdb Network, società internazionale presente in più di 60 paesi nel mondo (specializzata in Business Integration, internazionalizzazione e business development, comunicazione e crisis management) lancia in Italia la prima edizione del Bdb Global Company Awards. Obiettivo: premiare le imprese che puntano sui mercati internazionali. “Come avvenne nel secondo dopoguerra l’economia mondiale, e in particolare il Sistema Italia, può vivere un momento di grande rinascita – afferma Mario Boselli, presidente di Bdb Network e del Sistema Moda Italia -, e società capaci di dare alle buone pratiche una dimensione internazionale diventano fondamentali per porre le basi di una nuova concezione del Business. Una nuova sfida non più condizionata dai limiti territoriali ma basata su una visione globale che consente ad aziende presenti in diversi paesi del mondo di collaborare e di dar vita a nuovi progetti e far nascere nuove opportunità”.

“Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere – rilancia il vice presidente Riccardo Maria Monti – poiché si svolge in contemporanea in 60 Paesi nel mondo e nasce dalla volontà di sostenere aziende con grande potenzialità di sviluppo in un momento nel quale si guarda finalmente ad una ripresa ed alla nascita di nuove opportunità dopo la grande depressione economica dovuta al Covid-19”.

Fulvio Italiano, altro vice presidente, si sofferma sulla platea di riferimento: “Ci rivolgiamo a tutte le piccole e medie aziende nonché alle startup che nei diversi settori nei quali operano hanno sviluppato idee, prodotti e servizi particolarmente innovativi e con una grande potenzialità di sviluppo in tutti i paesi del mondo. I settori principali ai quali verrà data l’opportunità di presentare i propri progetti sono: ambiente, IT, innovazione industriale, food, moda”.

Per ogni settore verrà selezionata e premiata un’azienda con un contratto di consulenza del valore di € 20.000 che prevede:

l’analisi e la revisione dell’AS IS e della struttura del business dell’azienda

realizzazione di un business plan per la creazione del modello di sviluppo nazionale e internazionale

supporto marketing per la creazione di un piano di comunicazione omnicanale e rebranding mirato per l’internazionalizzazione

supporto per la preparazione della documentazione necessaria per l’accesso a finanziamenti agevolati

consulenza legale e fiscale internazionale.

I criteri per poter partecipare al Premio sono

aziende con un numero non superiore a 25 dipendenti

fatturato non superiore a 3.000.000 €

società aperte da non più di 5 anni

tutti i progetti devono essere in compliance con l’ambiente e rispetto dei diritti dei lavoratori.

Per partecipare è necessario scaricare l’application form al seguente link www.bdb-network.com e inviarlo entro il 15 settembre 2021 debitamente compilato insieme alla presentazione aziendale e alle informazioni relative alla governance al seguente indirizzo mail: application@bdb-network.com mettendo come oggetto della mail: Candidatura Global Company Awards Italia.