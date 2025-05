BdM Banca, nel primo trimestre l’utile netto sale a  15 milioni

BdM Banca, gruppo Mcc, chiude il primo trimestre con un utile netto in crescita a 15 milioni (8,7 milioni nel trimestre 2024 di confronto) grazie alla ‘spinta’ del margine di interesse che ancora persiste (+8,3% a 59,1 milioni) nonostante la traiettoria al ribasso dei tassi di riferimento da parte della Bce. Crescono anche le commissioni nette dell’istituto guidato dall’amministratore delegato Cristiano Carrus: +21,5% a 31,6 milioni dai 26 milioni registrati nel primo trimestre dello scorso anno. Il margine di intermediazione si attesta così a 98,1 milioni (+26,5%).

Gli impieghi netti a clientela crescono del 3,9% a 5.875,4 milioni. Le rettifiche di valore nette per rischio di credito aumentano a 21,8 milioni nel trimestre (10,9 milioni) e comprendono anche rettifiche per 8,4 milioni “effettuate per rafforzare le coperture su un perimetro di crediti per cui si stanno valutando operazioni di derisking”. I costi operativi sono invece in risalita e includono i costi delle attività esternalizzate alla capogruppo dallo scorso anno che ammontano a circa 7,1 milioni. La mossa di accentramento presso la capogruppo Mediocredito Centrale di alcune funzioni aziendali ha permesso di risparmiare costi del personale, nella controllata con sede a Bari, di circa 8 milioni.