Bdm Banca-Università di Bari, borsa di studio al progetto di ricerca sui rischi Esg nei processi aziendali

È stata assegnata a Tommaso De Carlo la borsa di studio triennale in ambito Esg, co-finanziata da Bdm Banca e dall’Università di Bari Aldo Moro, per il progetto formativo e di ricerca dal titolo “L’integrazione dei rischi Esg nei processi aziendali delle banche” nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Economia e Management”, afferente al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa per l’anno accademico 2024-2025, che si avvale anche delle risorse della Missione 4 “Istruzione e ricerca” del Pnrr.

La borsa di studio nasce dalla Convenzione siglata dall’Università e dalla Banca nei mesi scorsi con l’obiettivo di sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale. All’assegnazione hanno preso parte il rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Stefano Bronzini, la direttrice del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, Grazia Dicuonzo e il presidente di BdM Banca, Pasquale Casillo.

Grazie alla borsa di studio, De Carlo potrà interagire nei prossimi mesi non solo con gli istituti di credito che perseguono l’obiettivo di integrare i rischi Esg nei propri processi aziendali, ma anche con le piccole, medie e grandi imprese che compongono il tessuto produttivo regionale e nazionale. Inoltre, avrà la possibilità di trascorrere un periodo di sei mesi all’interno delle strutture di BdM Banca e un ulteriore semestre all’estero.

“Le collaborazioni con il mondo imprenditoriale e finanziario rappresentano una leva importante perché la ricerca e l’alta formazione compiano quel passo necessario per il trasferimento di quel patrimonio di conoscenza che contribuisce alla crescita e allo sviluppo del territorio – ha dichiarato il rettore dell’Università di Bari -. Le attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva del sapere consentono a dottorande e dottorandi di diventare quasi degli “ambasciatori” dell’Università all’interno del tessuto produttivo del nostro territorio”.

“È stato per noi motivo di grande orgoglio far parte di questo progetto. Per noi è fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del rispetto dei criteri Esg all’interno di un’organizzazione ha commentato il presidente di BdM Banca. “Grazie a questa collaborazione con l’Università di Bari – ha continuato Pasquale Casillo – abbiamo potuto, da un lato, realizzare concretamente il nostro impegno in ambito ESG e, dall’altro, valorizzare le eccellenze del nostro territorio, contribuendo alla loro formazione e supportandole nello sviluppo della propria crescita professionale. Investire nelle competenze e sui giovani del territorio, d’altronde, è da sempre una delle nostre priorità”.