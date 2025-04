BdM Banca, via libera al Bilancio 2024, l’utile sarà destinato alla copertura delle perdite

Via libera dall’assemblea ordinaria degli azionisti di BdM Banca – Gruppo Mediocredito Centrale – al bilancio di esercizio 2024. L’approvazione del bilancio, si legge in una nota, ha determinato la destinazione dell’intero importo dell’utile netto di esercizio a parziale copertura delle perdite pregresse. L’assemblea ha, inoltre, approvato le politiche di remunerazione 2025 per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, prendendo atto “dell’informativa sulla rispondenza delle prassi di remunerazione e incentivazione attuate nell’esercizio 2024”, e il piano dei compensi 2025 basati su strumenti finanziari ‘Phantom Stock’. L’assemblea ha, infine, ricevuto comunicazione dell’avvenuta revisione della “Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati”.