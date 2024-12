Bdm lancia Futura: finanziamento dedicato alle donne imprenditrici per investimenti fino a 1 mln

Sostenere le imprese guidate da donne, favorirne il loro percorso di crescita e l’accesso al credito. Sono questi gli obiettivi di Futura – il domani è rosa, il nuovo prodotto di BdM Banca dedicato alle donne e ai loro progetti di crescita imprenditoriale e professionale.

La nuova proposta commerciale è riservata a piccole e medie imprese (anche in fase di start-up con almeno tre anni di attività), start-up innovative e libere professioniste, purché rientrino nella definizione di “impresa femminile”.

Futura è un finanziamento chirografario, con garanzia del Fondo per le PMI, della durata massima di 10 anni a tasso fisso o variabile. Il prodotto di finanziamento prevede la possibilità di ottenere fino a 1 milione di euro per investimenti e massimo 250 mila euro per circolante, con un’offerta di prezzo dedicata e particolarmente vantaggiosa valida fino al 31 marzo 2025.

“In Italia ci sono circa 1 milione e 325 mila realtà produttive guidate da donne, di cui 500 mila solo al Sud. Futura nasce dall’ascolto e dalla volontà di essere al loro fianco per supportarle nel percorso di crescita, offrendo soluzioni finanziarie mirate e servizi personalizzati. In questo modo, non solo contribuiamo a rafforzare l’economia del Mezzogiorno, ma anche a costruire una società più inclusiva e sostenibile, dove l’imprenditorialità femminile può esprimere tutto il suo potenziale”, ha dichiarato Cristiano Carrus, Amministratore Delegato di BdM Banca.