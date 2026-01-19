Beach Club Expo, Trinchillo rilancia: Pubblico e privato insieme per le spiagge del domani

Si è svolto presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, l’incontro dal titolo “Spiagge 2026: trend, ricavi e nuovi servizi”, promosso da Spiagge.it nell’ambito del Beach Club Expo.

Il focus ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto dedicato agli operatori del settore balneare, con l’obiettivo di offrire una lettura aggiornata degli scenari futuri, delle opportunità legate alla digitalizzazione e delle criticità che interesseranno le prossime stagioni estive. Al centro del dibattito l’evoluzione dei servizi, gli standard di accoglienza, la sostenibilità e le prospettive di mercato, in un contesto in continua trasformazione.

Durante il convegno è emersa con forza la necessità di avviare un presidio tematico stabile sul mondo delle spiagge, capace di crescere nel tempo anche attraverso una presenza espositiva sempre più strutturata nelle future edizioni della fiera.

Nel corso del suo intervento, Salvatore Trinchillo, Presidente SIB Confcommercio Campania, ha sottolineato l’importanza di una visione condivisa per il futuro della costa:

«È fondamentale insistere sulla collaborazione pubblico-privato per la gestione della costa, immaginata come un insieme di distretti balneari, al cui interno devono e possono convivere offerta privata, spiagge pubbliche, tutela ambientale e inclusione. È possibile farlo utilizzando l’esperienza dei balneari storici e con il supporto dell’innovazione tecnologica».

Presenti al tavolo: Edoardo Botteghi, Head of Sales Spiagge.it; Raffaele Esposito, Presidente Regionale FIBA Confesercenti Campania e Pasquale Toma, Co-founder Lido Ficò; Giuseppe Ferrara, General Manager Lido Sabbiadoro.

Il convegno ha confermato come il dialogo tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori, unito al contributo delle soluzioni digitali, rappresenti una leva strategica per affrontare le sfide del settore e costruire modelli di sviluppo sostenibili e competitivi per il futuro del turismo balneare.