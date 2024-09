‘Beato fra le donne’. Show a Milano per borse di studio a ragazze non abbienti

(Adnkronos) – Indipendenza e autostima sono lo scudo più forte contro la violenza di genere. E’ il messaggio che Fondazione Donna a Milano Onlus, istituita nel 2005 dalla microbiologa Maria Rita Gismondo, porterà in scena lunedì 30 settembre alle 21 al Teatro Dal Verme del capoluogo lombardo. ‘Beato fra le donne. Fino a prova contraria’ è il titolo dello spettacolo benefico i cui proventi serviranno a finanziare borse di studio per ragazze non abbienti. Sul palco Leonardo Manera, Maria Pia Timo, Laura Formenti e Ippolita Baldini. Informazioni e prevendite su TicketOne.

“Fondazione Donna a Milano Onlus, che da vent’anni presiedo, si interessa da sempre di stalking e violenza alle donne – spiega all’Adnkronos Salute Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano – La nostra esperienza, dopo aver soccorso e aiutato donne andando per le strade con un camper itinerante, è che bisogna agire prevenendo questi fenomeni, piuttosto che intervenire quando ormai sono avvenuti. La prevenzione passa anche dal dare alle donne un’autonomia lavorativa, perché molte volte rimanere con il proprio carnefice è una scelta imposta dall’impossibilità di mantenersi da sole. Insieme all’indipendenza, inoltre, è fondamentale l’autostima. Per questo Fondazione Donna a Milano promuove borse di studio per ragazze non abbienti, per avviarle a un lavoro dignitoso che permetterà loro di essere indipendenti nella vita, di volersi bene, di essere più forti contro la piaga della violenza”.