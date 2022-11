Beatrice Venezi consigliere per la Musica del ministro Sangiuliano

Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, è nominata consigliere per la Musica dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Classe 1990, lucchese, la Venezi nasce come pianista.

Dal 2020 diventa direttore, prima come ospite all’Orchestra della Toscana poi come principale all’Orchestra da Camera Milano Classica e alla Nuova Orchestra Scarlatti Young.