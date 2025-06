BEAUTYVES, Angelino presenta la sua nuova creatura

Domenica 15 giugno 2025, alle ore 18:30, presso lo store Beauty Price di Aversa (Caserta), in via Vito di Jasi 103, il giovane imprenditore napoletano del beauty business, make-up artist e beauty designer Antonio Angelino presenterà il suo innovativo progetto BEAUTYVES, un nuovo brand di make-up e skincare che celebra la bellezza interiore e l’importanza del self-loving. La filosofia del marchio trae origine dall’unione di due lingue e due parole: “beauty”, dall’inglese, e “ves”, dallo spagnolo, che significa proprio “vedere la bellezza”.

In occasione del lancio, i partecipanti saranno immersi in un’atmosfera glam e prenderanno parte ad un evento esclusivo, durante il quale non mancheranno le sorprese.

Presenti personaggi famosi e influencer, tra cui la rinomata Make-up Artist Pro Genny Perla, truccatrice ufficiale di Ornella Muti, che svelerà i segreti dei professionisti per uno style impeccabile e la bellissima Siria Pingo, modella d’eccezione, star di Temptation Island.

Altre Make-up Artist professioniste saranno a disposizione presso le postazioni all’interno dello store, per offrire consigli personalizzati e permettere a chi lo vorrà di testare i nuovi prodotti BEAUTYVES. Musica e divertimento garantiti, grazie alla presenza di un Dj-set e Vocalist, che animeranno la serata e intratterranno gli ospiti presenti.

Ma le sorprese non sono finite. Ogni partecipante, infatti, riceverà un mascara in regalo, senza alcun obbligo di acquisto. Durante l’evento sarà, infine, disponibile anche una Box in edizione limitata ad un prezzo speciale, insieme a tutta la gamma dei prodotti del nuovo marchio BEAUTYVES, che comprende oltre 20 articoli per la beauty routine, pensati per tutti i tipi di pelle, dai 20 ai 45 anni.

La collezione include lip-plumper, tinte labbra a lunga tenuta, correttori, matite, primer illuminanti, creme, scrub, sieri e contorno occhi, tutte caratterizzate da texture vellutata e di altissima qualità.