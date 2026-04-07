BeeGreen, una nuova applicazione software che monitora l’impatto ambientale delle aziende

Fornire alle aziende manifatturiere gli strumenti adeguati per misurare l’impatto ambientale di un’organizzazione produttiva, il modo in cui essa gestisce le relazioni con le persone e la società e la qualità dei suoi sistemi di governance per poter orientare le scelte aziendali verso una crescita sostenibile. Partendo da questo obiettivo T2Green, startup specializzata in sistemi informativi per la sostenibilità, ha sviluppato BeeGreen, un’applicazione software pensata per rendere la sostenibilità un valore concreto e misurabile nelle aziende manifatturiere. La soluzione è stata sviluppata nell’ambito del progetto BSC (Business Sustainability Cockpit), cofinanziato da SMACT nell’ambito del bando IRISS e realizzato in collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia e CPA. Grazie a strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale, BeeGreen permette alle imprese di individuare gli indicatori ESG (Environmental, Social & Governance) più rilevanti per il proprio settore, di definire gli obiettivi di sostenibilità e di monitorarne costantemente l’andamento, supportando il Management nell’evidenziare eventuali scostamenti rispetto ai traguardi prefissati, facilitando così strategie di miglioramento continuo.

Uno degli elementi distintivi della soluzione è la capacità di integrare automaticamente i dati provenienti dai sistemi informativi aziendali già esistenti, come ERP, sistemi produttivi e logistici (APS, MES, WMS…) o piattaforme di gestione delle risorse umane (HRMS) e da qualsiasi base dati già presente in azienda. Questo permette di raccogliere e analizzare informazioni provenienti dalle diverse aree dell’organizzazione, strutturate e verificate, generando una visione completa e affidabile delle performance ESG, nonché un processo di reperimento delle informazioni certificabile. In tal modo BeeGreen abbatte drasticamente i tempi richiesti per la rendicontazione, aumenta l’autonoma dell’azienda nella gestione di quanto inerente alla sostenibilità e riduce il rischio di greenwashing: le informazioni utilizzate per il reporting non sono più semplici dichiarazioni, ma evidenze oggettive e dimostrabili a tutti gli stakeholder.