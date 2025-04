Beghelli, addio a Piazza Affari dopo 25 anni

Dopo oltre 25 anni, Beghelli saluta Piazza Affari. A sancire l’uscita dal mercato è Gewiss, che completa la procedura di obbligo e diritto di acquisto, raggiungendo il 100% del capitale di Beghelli, a seguito del successo dell’offerta pubblica di acquisto (Opa) obbligatoria totalitaria. Da oggi, 23 aprile 2025, le azioni Beghelli sono ufficialmente revocate dalla quotazione su Euronext Milan.

Fondata nel 1982 da Gian Pietro Beghelli, l’azienda è un punto di riferimento nel settore elettronico e della sicurezza. Progetta, produce e distribuisce apparecchi per l’illuminazione tecnica e professionale, sistemi fotovoltaici, soluzioni per la domotica e dispositivi di sicurezza industriale e domestica. Il tutto guidato da una strategia focalizzata su innovazione tecnologica, design, presenza capillare sul mercato, partnership distributive e investimenti continui in produzione, marketing e comunicazione.

Quotata in Borsa dal 1998, Beghelli conta oggi circa 940 dipendenti e comprende, oltre a Beghelli Spa, diverse realtà attive nella ricerca, produzione, servizi e commercializzazione in Europa, Far East e Nord America. La sua rete commerciale raggiunge oltre 140 Paesi in tutto il mondo.