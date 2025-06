Bei, 107 mln per sostenere la sicurezza e la difesa in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare ulteriormente le capacità di sicurezza e difesa dell’Italia. E’ l’obiettivo del nuovo accordo strategico siglato dalla Banca Europea per gli investimenti con il ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa: oltre 107 milioni di euro per un’operazione che si inserisce nel più ampio impegno a favore della sicurezza e della difesa europea della BEI, che ha recentemente ampliato i propri criteri di ammissibilità per sostenere progetti nel settore militare, in linea con gli obiettivi dell’Unione europea.

Il finanziamento sarà erogato al MEF, che a sua volta veicolerà le risorse della BEI al Ministero della Difesa: il prestito permetterà all’Italia di ottenere un significativo risparmio sugli interessi nell’arco dei 20 anni di durata del finanziamento.

Si tratta del terzo accordo di questo tipo: in precedenza, la BEI aveva infatti finanziato con 240 milioni di euro nel 2022 l’acquisto di 16 elicotteri leggeri per l’Arma dei Carabinieri e il potenziamento del sistema di gestione del traffico aereo nazionale, e con 220 milioni di euro la costruzione di tre navi idro-oceanografiche nel 2020.

gsl