BEI, a Iveco finanziamenti fino a 500 milioni per la decarbonizzazione

TORINO (ITALPRESS) – Contribuire a elettrificazione, efficienza e sicurezza del settore dei trasporti mediante investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione: questi sono gli obiettivi principali del finanziamento concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti a Iveco Group. Nel dettaglio, il prestito da 450 milioni sottoscritto a Torino rappresenta la prima tranche dei 500 milioni complessivi approvati dal Cda della Bei.

Il finanziamento, con un profilo di ammortamento a 8 anni, verrà utilizzato integralmente a breve. Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Bei, Iveco Group svilupperà tecnologie e architetture innovative nel campo della propulsione elettrica. Iveco Group aumenterà inoltre efficienza, sicurezza, comfort di guida e produttività attraverso soluzioni di guida autonoma, digitalizzazione e connettività dei veicoli.

Gli investimenti sostenuti dalla Bei contribuiranno non solo a migliorare prestazioni ed efficienza dei mezzi elettrici e a celle a combustibile, ma anche a ridurre i costi di produzione e operativi di prodotti e servizi correlati, permettendo una più ampia penetrazione nel mercato di queste nuove tecnologie a vantaggio di tutti gli utenti. Gli investimenti verranno realizzati, entro la fine del 2025, principalmente in Italia, ma anche in Germania, Francia, Spagna, Repubblica Ceca e Svizzera.

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, Iveco Group, ha commentato: “Questo significativo finanziamento di Bei dimostra fiducia nella capacità di Iveco Group di promuovere la mobilità sostenibile e nel nostro costante impegno alla riduzione dell’impronta di carbonio del settore dei trasporti. Ci permetterà di accelerare lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie e soluzioni innovative fondamentali per la nostra visione strategica e per il futuro del trasporto”.

foto: ufficio stampa Iveco Group

(ITALPRESS).