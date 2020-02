Bei premia le idee hi-tech e sostenibili: via al torneo dell’innovazione sociale

L’Istituto Bei – l’Istituto della Banca Europea per gli investimenti – organizza la nona edizione del Torneo dell’innovazione sociale. Il Torneo supporta e premia idee ed iniziative innovative che creano un impatto sociale ed ambientale.

Si rivolge a progetti che rientrano in diversi settori: dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai nuovi sistemi e processi.

Tutti i progetti sono in gara per l’assegnazione di due premi all’interno di una Categoria Generale, e per i progetti dedicati al tema di quest’anno, l’ambiente (con particolare attenzione alla biodiversità e alla conservazione dell’ecosistema), all’interno della Categoria Speciale.

I progetti vincitori di entrambe le categorie otterranno rispettivamente un primo premio di 50.000 € e un secondo premio di 20.000 €.

Ogni anno il Torneo si svolge in una città europea differente e quest’anno avrà luogo a Lisbona, con l’evento finale previsto per l’8 ottobre 2020. La scadenza è fissata al 4 marzo.