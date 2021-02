Bei, Torneo dell’Innovazione sociale 2021: primo premio da 75mila euro

L’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti ha lanciato l’edizione 2021 del Torneo dell’innovazione sociale. Il Torneo supporta e premia idee ed iniziative innovative che creano un impatto sociale, etico ed ambientale.

Si rivolge a progetti che rientrano in diversi settori, come ad esempio istruzione, assistenza sanitaria, creazione di posti di lavoro, economia circolare, inclusione, invecchiamento della popolazione e così via.

Il Torneo prevede una Categoria Generale e una Categoria Speciale dedicata al tema specifico di ogni edizione, che quest’anno verte sugli stili di vita sostenibili.

Il torneo si svolge in due turni. Una prima selezione determina 15 finalisti che parteciperanno a un programma di formazione su misura (Mentoring Bootcamp, formazione online sul pitching, sessioni di coaching one-to-one, Rehearsal Bootcamp) per finalizzare le proposte e prepararsi all’evento finale in cui presenteranno il proprio progetto davanti a una giuria di specialisti di innovazione sociale. L’evento finale si terrà il 7 ottobre 2021 a Lisbona.

Per celebrare la 10° edizione del Torneo, i progetti vincitori di entrambe le categorie otterranno rispettivamente un primo premio di 75.000 euro e un secondo premio di 30.000 euro. Vi sarà inoltre l’assegnazione di un Audience Choice Award di 10.000 euro.

La scadenza per partecipare è il 3 marzo 2021.