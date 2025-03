Beko Europe, gli esuberi in Italia sono quasi 2mila

Beko Europe annuncia 1.935 esuberi in Italia, pari al 44 per cento della forza lavoro nel Paese, durante un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Alla riunione, presieduta dal ministro Adolfo Urso, hanno partecipato il sottosegretario Fausta Bergamotto, rappresentanti delle Regioni Marche, Toscana e Lombardia, oltre a delegati degli enti locali, dell’azienda e delle organizzazioni sindacali.

Nonostante la significativa riduzione del personale, l’azienda ha confermato un piano di investimenti di 110 milioni di euro previsto per il periodo 2025-2028 e si è impegnata a mantenere i livelli produttivi e occupazionali fino alla fine del 2024. Tuttavia, il progetto è stato duramente criticato dai sindacati Fiom, Fim e Uilm, che lo hanno definito “inaccettabile” e hanno sollecitato un intervento deciso del governo attraverso l’esercizio del Golden Power.

Il ministro Urso ha esortato Beko Europe a rivedere il piano industriale, ribadendo che prima di ricorrere alle misure sanzionatorie o inibitorie previste dal Golden Power, è necessario proseguire il dialogo. “Prima di concludere questa vicenda applicando i poteri sanzionatori o addirittura inibitori previsti dall’esercizio del Golden Power, già avviato, ritengo opportuno concedere un ulteriore margine di confronto, visto che il precedente non ha prodotto i risultati sperati”, ha dichiarato Urso.