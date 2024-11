Bel tempo su tutta Italia ma arriva il freddo (solo per pochi giorni): le previsioni meteo

(Adnkronos) –

Ancora “bel tempo in tutta Italia” per i prossimi giorni. “La calma di vento favorirà la nebbia nelle pianure del nord”, lo dice all’Adnkronos il meteorologo Costante De Simone, già generale dell’Aeronautica Militare e membro del consiglio esecutivo dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale che per previsioni più a lungo termine fa riferimento al Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

“Tra oggi e il 10 novembre pare delinearsi una conformazione sinottica di tipo anticiclonica su tutto il Paese. Le temperature invece subiranno un deciso calo portandosi al di sotto della media del periodo al nord ed al sud, mentre al centro saranno in linea con la media stagionale – spiega De Simone citando sempre il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – e nella seconda settimana del mese di novembre si rimane sotto l’influenza dell’alta pressione. Come conseguenza avremo temperature in generale risalita, attestandosi al di sopra della media su tutto il territorio”.

“Nella terza settimana, dal 18 al 24 novembre, potrebbe delinearsi un ulteriore lieve indebolimento del campo di alta pressione su tutto il paese, con la tendenza pluviometrica al di sotto della media al nord ed in linea al centro-sud mentre la tendenza termica sarà al di sopra della media al settentrione ed in linea con le medie del periodo al centro-sud. – conclude il meteorologo – E nell’ultima settimana infine potrebbe risalire lievemente il campo di alta pressione su tutto il Paese, con le piogge che saranno al di sotto delle medie del periodo su tutto il Paese, mentre le temperature potrebbero risalire al nord e conseguentemente saranno al di sopra delle medie, mentre sul resto del territorio saranno in linea con la media stagionale”.