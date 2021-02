Belgio, a Dario Sabbagh il premio Young Scientist Award: riconoscimento anche all’Agu Fall Meeting 2020

Due prestigiosi riconoscimenti internazionali sono stati conferiti a Dario Sabbagh, ricercatore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e componente del team Ingv del progetto Limadou-Scienza. Sono stati conferiti il premio Young Scientist Award dell’International Union of Radio Science; e il premio conferito dallo Iugg/Emsev – Electromagnetic Studies of Earthquakes and Volcanoes working group per la presentazione “Satellite electron density variations derived with different backgrounds in different solar conditions” all’Agu Fall Meeting 2020 nell’ambito della sessione “Natural Hazard”. Ai due premi internazionali si aggiungono quelli conferiti dalla Societa’ italiana di fisica ad Angelo De Santis e a Luca Spogli le cui presentazioni sono state premiate tra le migliori della conferenza, nell’ambito della sezione “Geofisica e fisica dell’ambiente”. Questi premi danno particolare lustro alle ricerche dell’Ingv in campi che costituiscono una vera e propria “frontiera” della ricerca scientifica.