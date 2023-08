Belgio, a settembre un evento gastronomico sulla Dieta Mediterranea

Si intitola “Made in Italy e la dieta mediterranea” l’evento organizzato dall’Associazione Cuochi Italiani in Belgio – FIC in programma il 10 e 11 Settembre prossimi, presso il Palazzo Africano, Paleizenlaan 1, a Tervuren.

Due giornate per unire il concetto di esperienze a quello del cibo, del vino, della birra, degli aperitivi, amari, caffè e molto altro ancora dell’enogastronomia italiana, punti di forza del nostro bel Paese, un susseguirsi di Master Class, show cooking, presentazioni, dimostrazioni e degustazioni di cibi presentati dai Cuochi, Pizzaioli e Pasticceri dell’Associazione Cuochi Italiani in Belgio e da aziende partner o sponsor dell’evento, che avranno la possibilità di far degustare i loro prodotti e di relazionarsi con tutti i presenti.

In primo piano la dieta mediterranea con l’eccellenza dei prodotti italiani; sapori, qualità, tradizioni, cultura, identità e sana alimentazione saranno tra i protagonisti dell’evento, oltre all’arte e la musica.