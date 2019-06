Il Casi-Uo, in collaborazione con la Maison des Voyageurs, il Comune di Anderlecht e il sostegno della Fédération Wallonie-Bruxelles, organizza tre serate dedicate agli Italiani in Belgio, che saranno inaugurate il 7 giugno alla Casa dei viaggiatori con il vernissage delle mostre “Memoria” e “Quand les femmes se racontent” (quando le donne si raccontano) seguito da una conferenza dibattito sulle nuove e vecchie migrazioni italiane in Belgio.