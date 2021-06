Belgio, celebrazioni per l’anniversario dell’accordo con l’Italia “uomini contro carbone”

In occasione del 75° anniversario dell’accordo belga-italiano “uomo per carbone”, l’accordo stipulato tra Italia e Belgio che prevedeva la destinazione di 50.000 operai italiani alle miniere del Belgio in cambio di carbone, il Bois du Cazier (Marcinelle) ha organizzato, mercoledì 23 giugno, un evento presso lo storico sito, emblemetico per la storia dell’immigrazione italiana in Belgio. La cerimonia di commemorazione si è tenuta alla presenza di Paul Magnette, sindaco di Charleroi, Francesco Genuardi, Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio, Sergio Aliboni, Presidente dell’associazione dei minatori della Vallonia, Elio di Rupo, Ministro Presidente della Vallonia , Sophie Wilmes, Ministro degli Affari Esteri del Governo Belga, David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Eleonora Medda, consigliere del Comites Bruxelles e membro del Comitato di Presidenza del CGIE, e Raffaele Napolitano, presidente dell’InterComites Belgio, hanno tenuto un discorso di omaggio ai minatori. “L’occasione che celebriamo ci invita a una riflessione su quello che è stato fatto finora e sul ruolo, importantissimo, delle associazioni e dalla comunità italiana in tutti questi anni per mantenere viva la memoria e per non dimenticare il sacrificio degli italiani emigrati all’estero in cerca di una vita migliore” ha affermato il presidente Napolitano.