Belgio, M-Cube acquisisce Storever e diventa primo gruppo europeo nel digital engagement in-store

M-Cube Digital Engagement, gruppo italiano attivo nella realizzazione di soluzioni audiovisive per il marketing in-store, ha sottoscritto con gli azionisti dell’azienda belga Storever e in particolare con il socio di maggioranza Audio Valley SA l’acquisizione del 100% di Storever con sede legale in Belgio e filiali operative in Francia, Germania, Spagna e Cina. L’operazione, spiega una nota, arricchisce il portafoglio di M-Cube portandolo a oltre 400 brand clienti per oltre 45 mila punti vendita serviti in tutto il mondo: l’azienda, nata a Trieste nel 2001, diventa così il primo gruppo europeo nel settore della radio e digital engagement in-store. L’attuale ceo del gruppo Storever, Bernd Hofstoetter, rimarrà operativo nel gruppo M-Cube portando la sua esperienza e arricchendo il team già leader nell’in-store digital engagement.