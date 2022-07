Belgio, Mermec fornirà i treni per la diagnositica delle infrastrutture ferroviarie

Mermec si aggiudica la gara bandita dalle ferrovie del Belgio (Infrabel) per la fornitura di treni per la diagnostica delle infrastrutture ferroviarie per un valore compreso tra i 50 e i 90 milioni di euro, in relazione al numero di treni che verranno richiesti. Il prodotto offerto dall’azienda italiana, comprendente treni ad altissima tecnologia, capaci di viaggiare a 200 km/h in modalità ‘bimodale’, a trazione elettrica con pantografo e a batteria fino a 120 Km/hr, si caratterizza per l’eccellenza e le potenzialità tecnologiche in linea con gli standard ambientali richiesti da Infrabel.