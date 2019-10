Belgio, Monte Paschi saluta Bruxelles: nasce Aion

Un altro pezzetto d’Italia all’estero sparisce. La banca che per oltre 70 anni è stata un punto di riferimento per gli italiani a Bruxelles cambia nome e pelle: addio a Banca Monte Paschi Belgio (BMPB), arriva Aion con il suo nuovo modello di business basato sulla digitalizzazione dei servizi, nuovi prodotti e le più moderne tecnologie. In realtà l’installazione, avvenuta in questi giorni, delle nuove insegne sulle agenzie, accompagnata dalla ridenominazione del sito web, rappresenta solo l’ultimo passo del percorso avviato nel 2018 con la cessione, da parte del gruppo Mps, della controllata belga al fondo di private equity americano Warburg Pincus per 42 milioni di euro. Una vendita sofferta ma obbligata poiché contemplata tra le condizioni fissate a suo tempo dalla Commissione Ue – e accettate dall’Italia – per dare il via libera al salvataggio del gruppo bancario senese. Ora la banca, rimasta nel limbo per diversi anni a causa dell’incertezza sul suo destino, può finalmente ripartire sotto la regia di una nuova gestione. Ma circa il 70% dei suoi dipendenti se ne andrà a casa in base a un piano concordato tra azienda e sindacati che prevede l’esodo di 75 impiegati su una forza lavoro complessiva pari a poco più di 100 persone. “Nulla cambierà per ora per la nostra clientela”, tengono ad assicurare da Aion in riferimento al cambio di denominazione. Ma è un dato di fatto che la ‘banca italiana nel cuore dell’Europa’ – come si è presentato l’istituto per anni sul suo sito web – non è più italiana nella proprietà ed ora anche nel nome dopo aver rappresentato i colori nazionali in Belgio per oltre 70 anni prima come Banca di Roma (dal 1947) e poi, dal dicembre 1992, come BMPB.